Bronisław Komorowski w mocnych słowach skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę w wywiadzie dla "Super Expressu". - Jest problem z panem Andrzejem Dudą. W moim przekonaniu niestety ma istotny udział w łamaniu konstytucji polskiej. Trudno to wybaczyć, odpuścić zupełnie - powiedział były prezydent.

Komorowski mówił w wywiadzie m.in. o swoich relacjach z byłymi prezydentami: Lechem Wałęsą i Aleksandrem Kwaśniewskim.



- Aby być wiarygodnym w różnych działaniach, pomimo różnic, bo Wałęsa ma inne poglądy, Kwaśniewski inne, to we wspólnym działaniu jest przekonanie, że szanujemy demokrację. A fundamentem demokracji jest konstytucja - mówił były prezydent.



Komorowski skrytykował obecnego prezydenta Polski, Andrzeja Dudę. - Jest problem z panem Andrzejem Dudą. W moim przekonaniu niestety ma istotny udział w łamaniu konstytucji polskiej. Trudno to wybaczyć, odpuścić zupełnie - podkreślił.



Gość "Super Expressu" stwierdził także, że "PiS doprowadził do perfekcji umiejętność kłamania w żywe oczy, jak coś jest białe, to mówi, że czarne, a jak jest czarne, to mówi, że białe".



