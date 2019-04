Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości stoją murem za "piątką Kaczyńskiego", natomiast wśród wyborców wszystkich pozostałych partii panuje zgodność co do tego, że propozycje PiS są nieuzasadnione i zbyt kosztowne - wynika z sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej".

"Piątka Kaczyńskiego" zakłada rozszerzenie programu "500 plus" na pierwsze dziecko, przyznanie trzynastej emerytury dla emerytów i rencistów, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych, zniesienie podatku PIT dla osób do 26. roku życia oraz obniżenie kosztów pracy.

Jakąkolwiek wiedzę o propozycjach ogłoszonych przez PiS na początku kampanii wyborczej do PE deklaruje w sondażu Kantar dla "Gazety Wyborczej" 74 proc. respondentów. 58 proc. spośród tych badanych jest zdania, że "piątka Kaczyńskiego" jest "zbyt kosztowna dla budżetu" i jest "nieuzasadnioną propozycją". 35 proc. jest przeciwnego zdania.

Jak wynika z sondażu, wśród wyborców PiS "piątkę" popiera 78 proc. badanych, przeciw jest 19 proc. Natomiast wśród wyborców wszystkich pozostałych partii 86 proc. jest jej przeciwnych. Z tej grupy popiera ją 7 proc. ankietowanych.

"Taka zgodność opinii wyborców wszystkich sił politycznych - od centrolewicowej Wiosny aż po skrajnie prawicową Konfederację - to rzadkość w sondażach. Oznacza, że poza wyborcami PiS w zasadzie wszyscy Polacy uważają obietnice Kaczyńskiego za kiełbasę wyborczą, i to do tego niezbyt smaczną" - czytamy.

Sondaż Kantar dla "Gazety Wyborczej" przeprowadzono w dniach 4-9 kwietnia na próbie 1600 dorosłych.

