Wbrew zapowiedziom, PiS nie zlikwidowało gabinetów politycznych w ministerstwach, ale uczyniło z nich kuźnię kadr. Niedawni doradcy Mateusza Morawieckiego robią teraz kariery - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Mateusz Morawiecki /REUTERS/Lisi Niesner /Agencja FORUM

"Młoda gwardia Morawieckiego jest dobrze wykształcona, ma ok. 30 lat i szybko wspina się po szczeblach administracji rządowej" - czytamy w dzienniku.



Na fali rekonstrukcji na awansowała m.in. Anna Gembicka (rocznik 1991), która trzy lata temu zaczynała jako asystentka Morawieckiego. Później weszła do gabinetu politycznego, a następnie została sekretarzem, gdy Morawiecki był już premierem. Teraz została wiceministrem inwestycji i rozwoju.



Dawni doradcy Morawieckiego trafili też do Ministerstwa Zdrowia. Wiceministrem jest Janusz Cieszyński (rocznik 1988), a szefem gabinetu politycznego Przemysław Humięcki (rocznik 1992).



Jak czytamy w "DGP", u boku premiera rozwija się też kariera Justyny Orłowskiej, pełniącej funkcję dyrektora GovTech w KPRM.



Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".