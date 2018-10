"DGP": Polacy nie wierzą w szczepienia

Polska znalazła się na szarym końcu w UE pod względem podejścia do szczepienia dzieci. Mamy największy w UE odsetek mieszkańców (24 proc.), którzy uważają, że szczepienia nie są ważne – wynika z analizy Komisji Europejskiej, o której informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Autorzy opracowania w 2018 r. przebadali postawy wobec szczepień we wszystkich państwach unijnych. Pytali Europejczyków, czy uważają, że są bezpieczne, i czy są przekonani, że działają.

Reklama

Z raportu wynika, że tylko 76 proc. Polaków uważa szczepienie dzieci za ważne. Pod tym względem jesteśmy na ostatnim - 28. - miejscu w całej Unii. Podobny sceptycyzm widać przy pytaniu o efektywność działania szczepionek: wierzy w nią niecałe 75 proc. Polaków, co daje nam trzecie miejsce od końca. Bardziej sceptyczni są tylko jeszcze Łotysze i Bułgarzy.



W naszym kraju bardzo niski jest także odsetek osób, które uważają, że profilaktyka szczepieniami jest zgodna z ich religią: w przypadku Polski to około 60 proc. Średnia unijna to ok. 80 proc.



Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej"