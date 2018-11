​"DGP": Poważny konflikt o 500 plus

Samotni rodzice, by dostać 500 plus na drugie i kolejne dziecko, muszą mieć zasądzone alimenty, mimo że taka pomoc jest ustawowo gwarantowana wszystkim rodzinom, w których pojawił się drugi lub kolejny potomek. Konflikt o 500 plus dla tej grupy podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny i minister Elżbietę Rafalską.

Przypomnijmy, 500 plus dostaje rodzina na drugie i kolejne dziecko - wystarczy jedynie złożyć stosowny wniosek. W tym przypadku nie istnieje żadne kryterium dochodowe. Kryterium takie jest brane pod uwagę jedynie w sytuacji, gdy rodzina stara się o 500 plus także na swojego pierwszego potomka - wtedy dochód na członka rodziny nie może przekraczać ustalonej przez ministerstwo sumy.

Inaczej sprawy mają się jednak w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci - podaje "Dziennik Gazeta Prawna".

Samotni rodzice, aby dostać pieniądze z 500 plus, muszą mieć zasądzone alimenty. Także wtedy, gdy starają się o 500 plus dla drugiego czy kolejnego dziecka.

Wymóg ten jasno zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Argumentował on, że taki wymóg w stosunku do samotnych rodziców jest zaprzeczeniem idei programu, która polega na bezwarunkowym dofinansowaniu rodzin z dwojgiem lub większą liczbą dzieci.

Te argumenty odrzuciło jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak podaje "DGP", minister Elżbieta Rafalska właśnie przesłała do gmin ostre zalecenie, by bezwzględnie trzymać się jej ustaleń.