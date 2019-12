"DGP": Strategia onkologiczna i ambitny plan walki z rakiem

Refundowane szczepienia przeciw HPV, podatek cukrowy, znacznie wyższa akcyza na papierosy, 100 mln zł na badania nad nowymi lekami na raka - m.in. takie założenia znalazły się w Strategii Onkologicznej, którą opisano w poniedziałkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Według gazety, autorzy strategii szczegółowo opisują, co i w jakich obszarach powinno się zmienić - poczynając od profilaktyki, przez organizację i kadry, a na inwestycjach skończywszy.



"Określono też spodziewane efekty tych zmian i podkreślono, że minister zdrowia ma się co roku rozliczać z tego, co się udało zrobić" - czytamy w "DGP"

Dziennik zwraca uwagę, że główny cel jest jeden: ma się poprawić przeżywalność. "Np. w 2030 r. na raka piersi ma umierać o 10 pkt proc. mniej pacjentek, niż teraz, co oznacza, że odsetek śmiertelności w przypadku tej choroby ma spaść z obecnych 32,3 do ok. 23 proc." - napisano.

Według "DGP", duży nacisk w strategii położono na profilaktykę, czego dowodem jest choćby pomysł wpisania szczepionek przeciw HPV na listę refundacyjną. "I to zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. W przyszłości ma to chronić m.in. przed rakiem szyjki macicy lub gardła" - podkreślono.

Gazeta zwróciła uwagę, że jednocześnie autorzy dokumentu sugerują podniesienie cen produktów niezdrowych, mających wpływ na rozwój nowotworów. "Wprowadzony ma zostać podatek od cukru (np. zawartego w słodzonych sokach), a akcyza na papierosy wzrosnąć do poziomów znanych z krajów Europy Zachodniej (w Niemczech paczka kosztuje 25-30 zł)" - czytamy.

Według dziennika, dokument trafił już do konsultacji międzyresortowych, a rząd ma go przyjąć jeszcze w grudniu.