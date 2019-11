"DGP": W aptekach brakuje wielu szczepionek

W hurtowniach i aptekach znów brakuje szczepionek. Problemy dotyczą preparatów przeciwko odrze, ospie, HPV. Z grypą też nie jest łatwo - alarmuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta przypomina, że skala zachorowań na odrę i ospę znowu rośnie. Na koniec października liczba przypadków odry wyniosła prawie 1,4 tys. - wobec zaledwie 148 rok temu. Z kolei chorych na ospę przybyło 30 tys. - do niemal 150 tys.

"Jest kłopot. Mamy sygnały od pacjentów i z aptek, że nie można dostać wielu szczepionek" - przyznają urzędnicy Ministerstwa Zdrowia. Niedobory potwierdza główny inspektor sanitarny. Sprawa jest na tyle poważna, że - jak dowiedziała się "DGP" - temat braku szczepionek będzie omawiany w ministerstwie na posiedzeniu specjalnego zespołu ds. braku leków.

Gazeta zwraca uwagę, że w najgorszej sytuacji są dziś pacjenci, którzy powinni przyjąć trzecią dawkę przeciw ospie czy HPV. Z powodu braku preparatów nie mogą dokończyć działań profilaktycznych podjętych na własną rękę.

Z danych portalu GdziePoLek, który zbiera informacje z ok. 1 tys. aptek, wynika, że varilrix przeciw ospie jest niedostępny od sierpnia. Najczęściej poszukiwana przez pacjentów szczepionka na HPV - gardasil 9 - jest nie do kupienia od co najmniej kilku miesięcy. Priorix przeciw odrze można w niewielkich ilościach znaleźć jedynie w 8 proc. aptek, ale alternatywnego dla niego M-M-RVaxPro w ogóle nie ma.

I choć to szczepienia rekomendowane przez sanepid i resort zdrowia, urzędnicy są bezradni. Prowadzą rozmowy z koncernami, ale nie mają prawnych możliwości zmuszenia ich do zwiększenia dostaw - szczególnie jeżeli preparaty nie są na liście refundacyjnej. Firmy farmaceutyczne nie nadążają zaś z produkcją na tyle, by nasycić rynek.

"Zapotrzebowanie na szczepionkę przeciwko odrze, śwince i różyczce jest w tym roku około dziesięciokrotnie większe niż w ubiegłych latach" - powiedział dziennikowi Krzysztof Kępiński z GSK. Firma MSD, która produkuje m.in. szczepionkę przeciw HPV, również zauważyła gwałtowny wzrost zapotrzebowania, choćby poprzez zwiększenie zasięgu publicznych programów szczepień.

