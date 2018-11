W najbliższych dniach MON ma wysłać do USA zaktualizowane zapytanie ofertowe w sprawie drugiej fazy patriotów. Umowa ma być gotowa do podpisu jesienią przyszłego roku - pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Szef MON Mariusz Błaszczak /Grzegorz Bukala /Reporter

Gazeta informuje, że najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu z resortu obrony do administracji amerykańskiej zostanie wysłana aktualizacja letter of request - zapytania ofertowego na drugą fazę programu Wisła, czyli tarczy przeciwrakietowej średniego zasięgu. "Pierwotny dokument przekazano Amerykanom w marcu 2017 r. Pod koniec marca 2018 r. minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę pierwszych dwóch baterii Patriot, czyli pierwszą fazę. Teraz mamy uszczegóławiać, co chcemy kupić w drugiej fazie" - podaje dziennik.



"O ile sprawa się nie opóźni - w związku z naciskami ambasador amerykańskiej Georgette Mosbacher na rząd polski w kwestii wolności mediów - będziemy prosili m.in. o wycenę kolejnych sześciu baterii. Chodzi o prawie 600 pocisków niskokosztowych oraz radarów. W ostatnich miesiącach w Stanach Zjednoczonych przyspieszyły prace nad radarem dookólnym. Rośnie szansa na to, że uda nam się kupić ten sprzęt w czasie drugiej fazy" - czytamy w "DGP".