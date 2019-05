Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", w wyborach parlamentarnych na PiS zagłosowałoby 39 proc. badanych. Na Platformę Obywatelską z kolei zagłosowałoby 26 proc. Zjednoczona opozycja mogłaby natomiast liczyć na 36 proc. poparcia.

Na sondażowym podium znalazła się także partia Wiosna Roberta Biedronia. Chęć oddania na nią głosu zadeklarowało 11 proc. respondentów. Kukiz’15 może liczyć na 7 proc. poparcia.

Poniżej progu wyborczego, który wynosi 5 proc., znaleźliby się: SLD (4 proc.), PSL (4 proc.), KORWiN (4 proc.), Nowoczesna (2 proc.), Partia Razem (1 proc.), Teraz! (1 proc.) oraz Zieloni (1 proc.).

Jak podkreśla dziennik, tylko zjednoczona opozycja byłaby w stanie pokonać PiS w wyborach parlamentarnych.

"Gdyby PO, SLD, PSL, Nowoczesna, Teraz! I Zieloni wystartowali do Sejmu pod szyldem Koalicji Europejskiej, wybory wygrałby PiS z wynikiem 39 proc., a KE zdobyłaby 36 proc. głosów. (...) Oznacza to, że gdyby ugrupowanie byłego prezydenta Słupska połączyło swoje siły z KE, to PiS musiałby oddać władzę" - czytamy.

Sondaż przeprowadzono w dniach 26-29 kwietnia 2019 roku na próbie 1031 dorosłych Polaków.



