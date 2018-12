"Dziennik Gazeta Prawna": Brakuje szczepionek na odrę

"Nowe przypadki zachorowań na odrę sprawiły, że dorośli stanęli w kolejce po szczepionki. Problem w tym, że są one niemal niedostępne" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak ustalił dziennik, szczepionek na odrę brakuje zarówno w aptekach, jak i hurtowniach. Resort zdrowia zamówił dodatkowe 20 tys. szczepionek, z których połowa rozeszła się błyskawicznie.

Szczepionki przeciw odrze są bezpłatne wyłącznie dla dzieci. Dorośli muszą za nie zapłacić, i to dość sporo, bo 150-200 zł. Do tego dochodzi koszt samego szczepienia (80-150 zł). Trzeba też zrobić badanie kwalifikacyjne. Mimo takich kosztów, zainteresowanie jest duże.



Na zakup szczepionek decydują się również pracodawcy, którzy wolą "zaszczepić" pracownika, niż stracić go z powodu choroby.



Tymczasem odra jest jedną z najszybciej rozprzestrzeniających się chorób wirusowych zakaźnych. Wzrost zainteresowania szczepieniami spowodowany jest rozwojem choroby w Niemczech, we Francji i we Włoszech. W przypadku Polski zagrożeniem jest alert epidemiologiczny na Ukrainie. Od początku roku zachorowało tam 45 tys. osób. 15 osób zmarło, w tym 11 dzieci.



