Krajowa Rada Sądownictwa pracuje nad awansami ludzi związanych z Ministerstwem Sprawiedliwości – donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

"Dziennik Gazeta Prawna" informowała wcześniej, że Krajowa Rada Sądownictwa zajmuje się kandydaturą startującej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Gabrieli Zalewskiej-Radzik, żony Przemysława Radzika, jednego z dwóch zastępców rzecznika dyscyplinarnego.

Jak się teraz okazuje, w tym tygodniu na radzie staje również Anna Dalkowska, pełniąca funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ona również bierze udział w konkursie do NSA. Co więcej, na początku czerwca KRS zatwierdziła już awans z sądu rejonowego do okręgowego drugiego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego ‒ Michała Lasoty.

"KRS najwyraźniej spieszy się z przepchnięciem pewnych kandydatur, gdyż chce zdążyć przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Być może obawiają się, że po ewentualnej zmianie w Pałacu Prezydenckim osoby, które rekomenduje, nie będą już mogły liczyć na awans" - komentuje na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" Beata Morawiec, prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis".

