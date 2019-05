Ze zmianami w rządzie zapoznało się już kierownictwo PiS. Kiedy nowi ministrowie zostaną ujawnieni opinii publicznej? Na to pytanie odpowiada "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Szef Rady Europejskiej Donald Tusk /EMMANUEL DUNAND /AFP

Od wtorku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki ustalali zmiany w składzie rządu. Wczoraj zapoznała się z nimi reszta kierownictwa PiS - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Reklama

"Nominacje mają być polityczne, bez ekspertów czy bezpartyjnych fachowców. Jednocześnie ma być zachowany wewnątrzpartyjny balans, by żadna z frakcji nie czuła się skrzywdzona. Opinia publiczna ma poznać nazwiska nowych ministrów na początku przyszłego tygodnia" - czytamy.

Według informacji gazety, najbardziej prawdopodobny termin to wtorek 4 czerwca, czyli 30. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów. Miałoby to być z jednej strony atrakcyjną cezurą dla nowego rządu. Z drugiej - popsuć szyki opozycji i Donaldowi Tuskowi, którzy szykują obchody rocznicy. "Ludzie raczej będą rozmawiali o rekonstrukcji, a nie o tym, co powiedział Tusk" - tłumaczy dziennikowi rozmówca z rządu.

Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".