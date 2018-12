"Dziennik Gazeta Prawna": Ziobro wycofał się z pomysłu

Kierowany przez ministra Zbigniewa Ziobrę resort sprawiedliwości wycofał się z pomysłu ścigania członków rad nadzorczych i członków komisji rewizyjnych za choćby nieumyślne niedopełnienie obowiązków służbowych - podał "Dziennik Gazeta Prawna". Potwierdził to wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Czwartkowy DGP opisuje zmiany będącego na etapie rządowych uzgodnień projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która ma zastąpić obecną ustawę.

Zaproponowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w pracach Komitetu Stałego Rady Ministrów zapis miał doprowadzić do karania członków rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, gdy prowadziłoby to do wyrządzenia firmie pokaźniej szkody majątkowej - relacjonuje gazeta przebieg przygotowania projektu.

Mieliby oni zgodnie z zapisem, który obecnie wycofał resort sprawiedliwości, podlegać karze do trzech lat więzienia "za stworzenie warunków do działania na szkodę finansową firmy wskutek świadomego niedbalstwa, a także nieumyślnego lekceważenia obowiązków pozwalającego postawić zarzut niegospodarności" - wyjaśnia dziennik.

Kryterium miała być wysokość "straty" przedsiębiorstwa - 200 tys. zł. DGP zaznacza, że w wyrzuconym z powstającego projektu, jeśli pokrzywdzonym byłby Skarb Państwa, przestępstwo byłoby przez prokuraturę ścigane z urzędu, a w spółkach prywatnych - na wniosek.

Według DGP takim zapisom sprzeciwiły się środowiska biznesowe.