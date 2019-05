"Dziennik Polski": Różnica jednego mandatu. Sondaż

Prawo i Sprawiedliwość minimalnie wygrywa z Koalicją Europejską wybory do Parlamentu Europejskiego – wynika z sondażu Polska Press Grupy oraz Ośrodka Badawczego Dobra Opinia.

Partia rządząca może liczyć na 38,7 proc. głosów i 23 mandaty europosłów, a zjednoczona opozycja - na 37,1 proc. głosów i 22 mandaty.

Wiosnę Roberta Biedronia popiera 8,4 proc., co da jej czterech europosłów, a 6,4 proc. dla Kukiz'15 przełoży się na trzy mandaty.

Pozostałe komitety nie przekroczą pięcioprocentowego progu wyborczego. Najbliżej niego jest Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy, na którą chce głosować 4,9 proc.

Sondaż Polska Press Grupy prezentuje również wyniki w poszczególnych miastach. W Warszawie zwycięża Koalicja Europejska (43,2 proc. i trzy mandaty), przed PiS (32,2 proc. i dwa mandaty). Po jednym mandacie przypadłoby na przedstawicieli Wiosny (10 proc.) i Kukiz'15 (5,7 proc.).

W Krakowie na PiS zagłosowałoby 44,5 proc. ankietowanych (cztery mandaty). Koalicja Europejska zdobyłaby pod Wawelem dwa mandaty (31,2 proc.). Podobnie jak w Warszawie, również i w Krakowie Wiosna i Kukiz'15 uzyskaliby po jednym mandacie.

Według sondażu w Gdańsku opozycja mogłaby liczyć na dwa mandaty (44,5 proc.), a PiS na jeden mandat (31 proc.). Choć we Wrocławiu Koalicja Europejska zdecydowanie wygrywa z PiS (41,6 proc. do 32,5 proc.), to oba komitety mogą liczyć na dwa miejsca w europarlamencie.

