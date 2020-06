Po raz kolejny temat komisji ds. pedofilii pojawił się podczas prac nad Tarczą 4.0. Poseł PiS Wiesław Janczyk usiłował w środku nocy przepchnąć niejasną poprawkę, z którą nie mogli się zapoznać wszyscy posłowie. Sprawę opisuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Zdjęcie Poseł PiS Wiesław Janczyk /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

Prace w komisji finansów publicznych nad tzw. Tarczą 4.0, czyli ustawą z założenia dotyczącą działań osłonowych w związku z epidemią koronawirusa w Polsce, trwały od południa w środę (27 maja) do czwartku nad ranem- przypomina "DGP".



Reklama

Poprawek zgłoszono tyle, że Biuro Legislacyjne Sejmu w środę wieczorem zastrzegało, że ledwo zdążyło je uporządkować, nie mając czasu na ocenę legislacyjną i merytoryczną.

Krotko po północy swoją ostatnią, 44. poprawkę złożył Wiesław Janczyk.



"Poseł Dariusz Rosati (KO) pyta, jaki ta propozycja ma związek z koronawirusem, a jego klubowa koleżanka Krystyna Skowrońska zaczyna czytać jej treść. Dwukrotnie próbuje jej przerwać przewodniczący komisji Henryk Kowalczyk (PiS), który mówi, że przecież wszyscy mogą sobie sami to sprawdzić" - opisuje "DGP".



Tylko w wersji papierowej

Okazało się jednak, że nie wszyscy posłowie mogli zobaczyć poprawkę nr 44, a jedynie ci, którzy poprosili sekretariat o wersję na papierze.



Gdy przewodniczący poprosił Skowrońską, by nie przedłużała, ta zauważyła, że w takim razie poseł Janczyk powinien poprawkę usunąć. Poprosił o to także Kowalczyk. "Komisja nie zadziałała, a my już przy niej majstrujemy" - dodał.



Janczyk poprawkę wycofał. Nie chciał później zdradzić, czego dotyczyła. Jak tłumaczył, wniósł ją w imieniu całego klubu PiS.



Ustawa o pandemii, poprawka o komisji ds. pedofilii

Treść poprawki udało się ustalić dopiero dzięki Katarzynie Kretkowskiej z Lewicy, która zachowała papierową kopię. Zmiana, którą usiłował wprowadzić Janczak, miała umożliwić łączenie członkostwa w komisji ds. pedofilii z wykonywaniem pracy zawodowej lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej - ustalił "Dziennik Gazeta Prawna".



"Trudno nie podejrzewać, że te przepisy były pisane pod konkretną osobę" - spekuluje posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek.



Przypomnijmy, że już wcześniej w ustawie o tzw. Tarczy 3.0 wprowadzono przepisy zmieniające zasady powoływania członków komisji, której celem jest badanie przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce.



W początkowych zapisach wskazywano, że członkiem komisji musi być osoba z wyższym wykształceniem prawniczym, medycznym lub psychologicznym. Teraz już nie ma takiego obowiązku. W świetle nowych przepisów, by dołączyć do gremium wystarczy order lub odznaczenie państwowe. O szczegółach piszemy TUTAJ .

JtK