"Fakt": Grzegorz Schetyna zaklina powyborczą rzeczywistość

Grzegorz Schetyna nie zamierza rezygnować ze stanowiska przewodniczącego PO. Jeździ po Polsce i przekonuje lokalnych działaczy, że wynik wyborów był nie najgorszy - donosi "Fakt".

Według "Faktu", Schetyna nic nie robi sobie z wyniku wyborów. "Nie tylko nie mówi o swojej rezygnacji, ale jeździ po Polsce i przekonuje lokalnych działaczy, że wynik wyborów był nie najgorszy"- czytamy.

Źródło gazety w PO przekazało, że najbliższe otoczenie lidera Platformy zapowiedziało, że ten nie odda władzy. Ma też w tajemnicy przygotowywać się do odparcia ataku wewnątrz partii.



Tymczasem - jak podaje dziennik - gołym okiem widać, że wkrótce może dojść do buntu w szeregach ugrupowania. Do przejęcia władzy ma szykować się grupa młodych polityków PO, w tym Borys Budka, który już zapowiedział, że w partii potrzebna jest nowa energia.



