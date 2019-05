Odznaczenie dla bohaterów antykomunistycznego podziemia – Krzyż Wolności i Solidarności – otrzymał właśnie Jan Władysław Fróg. To były przewodniczący tajnej Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, ale zarazem były członek ORMO – podaje gazeta.

"Dlaczego Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie nadaje zaszczytny krzyż osobie, której przeszłości nawet nie sprawdził chociażby w swoich własnych zasobach?" - napisali do "Faktu" byli działacze uczelnianej Solidarności, której szefem był Jan Władysław Fróg.

Jak czytamy, Fróg po wprowadzeniu stanu wojennego współzakładał tajną "Solidarność" w WSP w Krakowie. W uzasadnieniu przyznania odznaczenia IPN twierdzi również, że inicjował "akcję interwencji w celu przywrócenia do pracy zwolnionych z uczelni działaczy opozycyjnych".

Działacze jednak twierdzą, że w tamtym okresie nikogo nie zwolniono - zaznacza gazeta.

Kariera Fróga w podziemnej "Solidarności" była możliwa, bo - jak twierdzą dawni opozycjoniści - o jego aktywności w ORMO mało kto wtedy wiedział. Dziś jednak nie ma żadnego problemu, by sprawdzić to w kartotekach IPN - pisze gazeta.

Co na to IPN? Adam Stefan Lewandowski z Instytutu wyjaśnia, że struktury ORMO i ZOMO zgodnie z ustawą o IPN nie są organami bezpieczeństwa PRL, nie było więc formalnej podstawy prawnej do odrzucenia wniosku.

