Rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zachęca na łamach "Faktu" do pisania listów do Jarosława Kaczyńskiego.

Zdjęcie Prezes Jarosław Kaczyński w pokoju teczek /Fot. Tomasz Radzik/Agencja SE /East News

"Fakt" kontynuuje temat archiwum teczek Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, że prezes PiS przechowuje w nich korespondencję od wyborców i polityków.

Jak tłumaczy gazecie Radosław Fogiel, do Kaczyńskiego spływają tysiące listów z prośbą o interwencję. "Stąd tak wielkie archiwum teczek" - tłumaczy rzecznik PiS i zachęca do pisania listów do prezesa.

Co się dzieje z korespondencją? Jak czytamy, każdy z ich autorów otrzymuje teczkę, którą Kaczyński przechowuje w biurze. Teczki z listami zajmują aż cztery pomieszczenia.

"Fakt" ujawnia, że w wielu teczkach znajdują się również skargi i donosy od polityków. Według nieoficjalnych informacji dziennika, Kaczyński najbardziej lubi czytać właśnie tego typu korespondencję.

Dokumentami zajmują się najbardziej zaufani ludzie prezesa. Jak przekonuje Fogiel, Kaczyński zajmuje się każda skargą i traktuje wszystkie jednakowo.

