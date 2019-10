Jarosław Kaczyński może zostać marszałkiem seniorem - donosi w poniedziałek "Fakt". Jak zwraca uwagę dziennik, prezes PiS pod względem wieku jest jednak piątym najstarszym posłem w nowym Sejmie.

Zdjęcie Lider PiS Jarosław Kaczyński może zostać marszałkiem seniorem - twierdzi "Fakt" /Kacper Pempel /Agencja FORUM

78 lat - tyle ma Iwona Śledzińska-Katarasińska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, i to ona jest najstarszą posłanką. O rok młodszy jest Janusz Korwin-Mikke, poseł Konfederacji. 73 lata ma z kolei Dariusz Rosati (KO), a 71 lat Antoni Macierewicz (PiS). Piątkę najstarszych polityków w nowym Sejmie zamyka Jarosław Kaczyński - ma 70 lat.

Z informacji "Faktu" wynika, że to właśnie prezes PiS może zostać nowym marszałkiem seniorem w Sejmie. Ten honorowy tytuł nadaje prezydent jednemu z najstarszych posłów.

Jak czytamy, decyzja co do tego, komu on przypadnie, nie została jeszcze podjęta. Wcześniej mówiono, że to właśnie Śledzińska-Katarasińska zostanie marszałkiem seniorem.

"Głównym kryterium wyboru będą zasługi w odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości. Tak jak było cztery lata temu w przypadku wyboru na marszałka seniora Kornela Morawieckiego" - zaznacza Marcin Kędryna z Kancelarii Prezydenta.

