W grudniu nastąpią zmiany w rządzie - donosi wtorkowy "Fakt". Zgodę na "pięć plus jeden" miał już wydać prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Andrzej Hulimka /Reporter

Korekta ma mieć związek z aferą wokół Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak mówią gazecie anonimowi rozmówcy - prezes miał użyć sformułowania "pięć plus jeden". Do tej pory spekulowano o ewentualnym odejściu pięciorga ministrów: wicepremier Beaty Szydło, minister ds. pomocy humanitarnej Beaty Kempy, szefowej MEN Anny Zalewskiej, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Kim miałby być wspomniany "plus jeden"? Jak podaje "Fakt", mógł to być jedynie celowy zabieg prezesa, by poznać nastroje we własnej partii. W przeciwnym wypadku na zagrożonej pozycji mógłby być Mariusz Błaszczak, który w zamian dostałby stanowisko marszałka Sejmu - czytamy.

