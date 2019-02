We wtorek popołudniu Jarosław Kaczyński opuścił biuro przy Nowogrodzkiej, by udać się do eleganckiej kamienicy przy alei Róż, gdzie spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą - podaje "Fakt". I pyta: w jakim celu?

Jak wyjaśnia tabloid, miejsce spotkania Kaczyńskiego z Ziobrą opatrzone jest tabliczką "Ministerstwo Sprawiedliwości". Nie jest to jednak zwykła siedziba resortu, tylko - jak mówią pracownicy - "drugi gabinet" ministra.



Spotkanie trwało godzinę. "Co było takiego ważnego, że prezes PiS teraz odwiedził Ziobrę, a nie Ziobro Kaczyńskiego?" - zastanawia się "Fakt" i pyta, w jakim charakterze wystąpili uczestnicy rozmowy.

"Prezes PiS spotkał się z szefem partii koalicyjnej w Zjednoczonej Prawicy? Prezes PiS z ministrem sprawiedliwości? A może Jarosław Kaczyński mający pełnomocnictwa od Srebrna sp. z o.o. z prokuratorem generalnym, od którego zależy czy śledczy rozpoczną śledztwo z doniesienia Geralda Birgfellnera (57 l.), czy odmówią jego wszczęcia?" - dywaguje tabloid.



Według rzecznik PiS Beaty Mazurek, chodziło o przedyskutowanie różnic zdań dotyczących ustaw, nad którymi pracować ma Sejm. Mazurek nie sprecyzowała jednak, o co dokładnie chodzi.



Z kolei rzecznik resortu sprawiedliwości Jak Kanthak twierdzi, że rozmowa dotyczyła wprowadzenia "przepisów antylichwiarskich" oraz "ścigania na drodze karnej nie tylko osób fizycznych, lecz także firm, gdy dochodzi do łamania praw".



