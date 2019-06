"Fakt" o tajnym planie PiS: Usunąć Kukiza

Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje operację, która ma doprowadzić do zniknięcia Kukiz’15 z polskiej polityki. Cel jest taki, aby Paweł Kukiz nie był w stanie samodzielnie stworzyć list na jesienne wybory - czytamy we wtorkowym wydaniu "Faktu".

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Michal Wozniak /East News

Na koniec czerwca Jarosław Kaczyński wyznaczył termin rejestracji list PiS. Tak szybki obrót spraw ma zapewnić spokojne zaangażowanie w kampanię.

Reklama

Wspólnego startu jesienią prezesowi PiS ma odmawiać lider Kukiz’15.

"Mnie PiS osobiście nie rozbije, nie kupi mnie niczym, nie przyciągnie żadnymi fruktami" - zaznacza w rozmowie z "Faktem" Paweł Kukiz i dodaje, że jedyne, co mogłoby go przekonać do sojuszu z partią Jarosława Kaczyńskiego jest "zmiana ordynacji i wprowadzenie obligatoryjnych referendów".

"W takiej sytuacji PiS będzie próbował wciągnąć posłów od Kukiza. Mówi się o czterech chętnych" - czytamy.

Jak donosi dziennik, według "tajnych sondaży" najlepszym wariantem dla Kukiz’15 byłoby jednak pójście do wyborów wspólnie z PSL i Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Więcej w "Fakcie".