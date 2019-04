Tomasz Komenda będzie walczył w sądzie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne osadzenie w więzieniu na 18 lat. Czy na jego wysokość będzie miał wpływ ten sam sędzia, który posłał niewinnego za kraty? - czytamy w poniedziałkowym "Fakcie".

Zdjęcie Tomasz Komenda /Jan Bielecki /East News

Według gazety sprawą odszkodowania dla Komendy zajmie się Wydział II Karny Sądu Okręgowego we Wrocławiu. "Przewodniczy mu sędzia Mariusz Wiązek. To on niesłusznie skazał Tomasza Komendę w 2003 r. na 15 lat więzienia. Jeśli nie wyłączy się z postępowania, będzie mógł orzekać także w tej sprawie" - podaje dziennik.

Reklama

Adwokat Komendy, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski ocenił, tę sytuację jako paradoksalną. "Przecież ten sędzia (Wiązek) był w składzie, który zmienił kwalifikację prawną czynu i skazał Tomasza Komendę na karę wyższą o trzy lata niż wnioskował prokurator. Teraz jego wydział zajmie się zadośćuczynieniem i odszkodowaniem" - podkreślił w "Fakcie" Ćwiąkalski.

Rzecznik sądu okręgowego Marek Poteralski zaznaczył w rozmowie z dziennikiem, że jeśli sędzia Wiązek zostanie przydzielony do sprawy w losowaniu, będzie mógł złożyć wniosek o wyłączenie go z postępowania.

Komenda od państwa będzie żądał ponad 18 mln zł - po milionie zadośćuczynienia za każdy rok więzienia i kilkaset tysięcy złotych odszkodowania.

"Fakt" zauważa, że w razie zasądzenia zbyt małego zadośćuczynienia, Komenda będzie miał prawo się odwołać, ale wówczas jego sprawą zajmie się Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. "A to on podwyższył wyrok skazujący go z 15 na 25 lat więzienia" - czytamy.