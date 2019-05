41 proc. badanych zagłosowałoby w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę. Na Donalda Tuska swój głos oddałoby 27 proc. ankietowanych. Robert Biedroń mógłby liczyć na 11 proc., a Paweł Kukiz na 7 proc. poparcia - wynika z sondażu opublikowanego w środę w "Gazecie Wyborczej".

Zdjęcie Andrzej Duda i Donald Tusk /Thierry Monasse /Reporter

Sondaż Kantar dla "Gazety Wyborczej", portalu Gazeta.pl i TOK FM przeprowadzono między 16 a 19 maja br., na reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych Polaków.

Z danych, które opublikowała w środę "GW", wynika, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę zagłosowałoby 41 proc. osób, a na Donalda Tuska 27 proc. wyborców. Na trzecim miejscu znalazłby się Robert Biedroń z 11 proc. poparciem.

7 proc. Polaków oddałoby swój głos na Pawła Kukiza, 6 proc. na Władysława Kosiniaka-Kamysza, 5 proc. na Janusza Korwin-Mikkego, a 1 proc. na Adriana Zandberga. 2 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Tusk szansą dla opozycji?

Gdyby doszło do drugiej tury, 55 proc. zagłosowałoby na Andrzeja Dudę, a 44 proc. na Donalda Tuska - wynika z sondażu. W drugiej turze Dudę poparłoby 80 proc. wyborców Kukiza i Korwin-Mikkego, a Tuska - 86 proc. popierających Roberta Biedronia.

Zadano też pytanie o to, czy gdyby Donald Tusk stanął na czele opozycji, miałoby to wpływ na jej szanse w wyborach parlamentarnych? 35 proc. odpowiedziało, że w takiej sytuacji szanse opozycji się zwiększą. Przeciwnego zdania jest 17 proc. ankietowanych, a 36 proc. uważa, że nie wpłynie to na jej szanse.

"Na urzędującego prezydenta najchętniej zagłosowałyby osoby religijne, słabiej wykształcone i z niskimi dochodami. Na Tuska zaś niezbyt religijne, wykształcone i zamożne" - podsumowano sondaż w "GW".