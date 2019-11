Telewizja publiczna transmituje gale organizacji związanej z czeczeńskim dyktatorem Ramzanem Kadyrowem, oskarżanym o zlecanie politycznych zabójstw w Rosji - podaje "Gazeta Wyborcza".

Zdjęcie Szef Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow /AFP PHOTO/ ALEXANDER NEMENOV /East News

Po raz pierwszy TVP Sport transmitowała galę mieszanych sztuk walki 27 września br., organizowaną w Moskwie przez czeczeńską Absolute Championship Akhmat (ACA). Po tym, jak przypomina "Wyborcza", już w październiku, w telewizji publicznej zadebiutowało też reality show "Best of the Best - Turniej MMA", gwarantujący kontrakt ze wspomnianą już ACA.

Kto stoi za ACA?

Reklama

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" w artykule "Ludzie Kadyrowa biją się w TVP" przybliżają działalność ACA (w jej skład wchodzą: ACB, TECH-Krep FC i WFCA) i Ramzana Kadyrowa - zausznika prezydenta Rosji Władimira Putina, czeczeńskiego dyktatora, pod którego adresem padają oskarżenia o zlecanie politycznych zabójstw i korupcję. Dziennik podkreśla, że Kadyrowa dosięgły sankcje USA i UE min. za prześladowanie i mordy gejów.

Współpracownikiem Kadyrowa, a zarazem szefem ACA, jest Mairbek Chasijew, szef biura medyczno-społecznej ekspertyzy Republiki Czeczeńskiej. Natomiast w WFCA działa szef ochrony przywódcy Czeczenii Abuzjad Wismuradow.

Kto bierze udział w walkach organizowanych przez ACA i czym się charakteryzują? Część zawodników to obecni lub byli funkcjonariusze czeczeńskich służb - czytamy. Podczas walk postacią, o której nieustannie się przypomina, to natomiast ojciec Ramzana Kadyrowa - Achmat Kadyrow, prezydent Czeczenii w latach 2003-2004.

"Gazeta Wyborcza" skontaktowała się z ACA. Jej rzecznik zaprzecza, żeby organizacja ta miała jakiekolwiek powiązania z przywódcą Czeczenii.

TVP milczy. A jak zaznacza "GW", kontrakt telewizji ze stroną czeczeńską przewiduje transmisję z co najmniej 10 gal.

Więcej w "Gazecie Wyborczej".