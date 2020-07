Ustępując z funkcji wicepremiera złożyłem Polakom zobowiązanie: że doprowadzę do przesunięcia wyborów, zrobię to tak, by nie naruszyć stabilności rządu i przyłożę rękę do zwycięstwa prezydenta Andrzeja Dudy; wszystkie cele udało się osiągnąć - powiedział dla "Do Rzeczy" szef Porozumienia, Jarosław Gowin.

Gowin stwierdził, że koalicja rządowa ma się świetnie, a obecnie najważniejsze jest wypracowanie nowych priorytetów programowych. Jak mówił, wstępne rozmowy koalicyjne trwają.

"Nie znaczy to, że pojawiły się jakieś problemy wewnątrz koalicji. W tej kadencji nie da się zbudować żadnej stabilnej większości innej niż formuła Zjednoczonej Prawicy. Natomiast epidemia, jej skutki gospodarcze, a także szansa, jaką są trzy lata bez żadnych wyborów, zmuszają nas do zredefiniowania programu" - powiedział Gowina.

Odnosząc się do propozycji prezydenta stworzenia "koalicji polskich spraw" powiedział, że jest zdecydowanym zwolennikiem rozszerzenia obecnej koalicji o dodatkowe podmioty i "z radością powitałby reprezentację Konfederacji w rządzie", ponieważ w kwestiach gospodarczych byliby sojusznikami Porozumienia.

"Z kolei Koalicja Polska przesuwałaby obóz rządowy bliżej centrum, co moim zdaniem byłoby z korzyścią dla Polski i zwiększyłoby szanse na zwycięstwo Zjednoczonej Prawicy w 2023 roku" - ocenił lider Porozumienia.