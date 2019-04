"GW": Śledztwo w sprawie Antoniego Macierewicza

Wydział wojskowy warszawskiej Prokuratury Okręgowej prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez Antoniego Macierewicza w czasach, gdy pełnił on funkcję ministra obrony narodowej - czytamy w "Gazecie Wyborczej". Chodzi o fałszywe zawiadomienie o przestępstwie.

Zawiadomienie do prokuratury złożył Tomasz Piątek, autor książki "Macierewicz i jego tajemnice". Zarzuca on byłemu szefowi MON, że nadużył on władzy, zarzucając mu czyny, których nie popełnił.



Chodzi o reakcję Macierewicza na wspomniana publikację, która ukazała się latem 2017 roku. Ówczesny minister złożył wtedy zawiadomienie do prokuratury o tym, że za pomocą swojej książki autor próbuje wpłynąć na "organ władzy", stosuje przemoc wobec funkcjonariusza publicznego" i dokonuje "bezprawnego zamachu" na członka rządu - przypomina "Wyborcza".



Kilka miesięcy po utracie przez Macierewicza stanowiska śledztwo umorzono, nie znajdując śladów przestępstwa w działaniach Tomasza Piątka.



Potem zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Macierewicza złożył sam Piątek. Początkowo zostaje ono umorzone. Autor złożył jednak zażalenie do sądu, a ten nakazał kontynuować postępowanie.



I tak warszawska prokuratura 4 kwietnia wszczęła śledztwo w sprawie "przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - Ministra Obrony Narodowej". Chodzi o fałszywe zawiadomienie o przestępstwie oraz działania w celu osiągnięcia korzyści osobistej polegającej na podważeniu wiarygodności Piątka i jego książki, a także o działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego autora publikacji.



Jak zaznacza "Wyborcza", gro za to do 10 lat więzienia.



