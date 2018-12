"Zdarza się, że politycy startują w wyborach z list jednej partii. A zaraz po wyborach - przechodzą do innej partii. Czy powinien istnieć prawny zakaz takiego działania? - zapytał "Newsweek" w najnowszym sondażu. Z badania SW Research dla tygodnika wynika, że Polacy zdecydowanie sprzeciwiają się postępowaniu, które zaprezentował ostatnio Wojciech Kałuża.

Zdjęcie Wojciech Kałuża /KASIA ZAREMBA/AGENCJA SE/East News /East News

Przypomnijmy - Wojciech Kałuża to były wiceprezydent Żor i żorski radny, który startując do sejmiku z list Koalicji Obywatelskiej zdobył 25,1 tys. głosów. Przed inauguracyjną sesją sejmiku woj. śląskiego porozumiał się jednak z PiS, co umożliwiło partii Jarosława Kaczyńskiego stworzenie zarządu województwa, którego Kałuża został wicemarszałkiem.

47,7 proc. respondentów opowiedziała się za prawnym zakazem takiego działania. 26, 3 proc. ankietowanych uważa z kolei, że zakaz powinien obowiązywać przez określony okres, np. przez rok po wyborach.

Przeciw zakazowi jest 12 proc. badanych. Zdania na ten temat nie ma 14 proc. Polaków.

Tygodnik przypomina, że za wprowadzeniem do polskiego prawa mandatu imperatywnego byli politycy PiS, ale ostatecznie zapis ten nie znalazł się w nowelizacji kodeksu wyborczego.



