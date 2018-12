​Jakubiak wciąż rządzi w komisjach. Klub Kukiz’15 niezadowolony

"Były poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak po odejściu z klubu zachował prestiżowe funkcje w Sejmie" - pisze "Rzeczpospolita". Dawny klub posła nie jest z tego powodu zadowolony - czytamy.

Zdjęcie Marek Jakubiak /Stefan Maszewski /Reporter

Jak dowiedziała się gazeta , w klubie Kukiz’15 rośnie irytacja związana z tym, że Marek Jakubiak wciąż rządzi w kilku komisjach.

Niedługo po odejściu z Kukiz’15 stracił on funkcję członka sejmowej komisji śledczej ds. VAT. Wciąż jest on jednak wiceprzewodniczącym Komisji do spraw Deregulacji oraz Komisji Obrony Narodowej.

"Jestem w prezydiach tych komisji od trzech lat, każdy ma swój zakres obowiązków i nikt nie jest zainteresowany budowaniem tego na nowo" - mówi sam zainteresowany.

Jego zdania nie podziela jednak klub Kukiz’15, w którym pojawiły się głosy o układzie Jakubiaka z PiS. "Być może powstał jakiś niepisany deal mówiący o tym, że Marek nie będzie ich kąsał"- mówi Paweł Szramka. Poseł Kukiz’15 zauważa także, że równie łagodnie traktowani są inni posłowie, którzy opuścili ruch Kukiza.

W tym kontekście mocno wybrzmiewa nazwisko posłanki Małgorzaty Zwiercan. Polityk zasłynęła głosowaniem "na dwie ręce", po czym razem z Kornelem Morawieckim przyłączyła się do wspólnej inicjatywy Wolni i Solidarni. Mimo usunięcia z klubu Kukiz’15, posłanka wciąż jest przewodniczącą Komisji Polityki Senioralnej.

"Rzeczpospolita", powołując się na rozmowy z politykami Kukiz’15 twierdzi, że za taki stan rzeczy odpowiadają bliskie związki WiS z partią rządzącą.

Wiceszef klubu PiS Jacek Żalek studzi jednak zapędy klubu Kukiz’15, twierdząc, że żądania te nie są zasadne, bo klub w porównaniu z początkiem kadencji znacznie ograniczył swoją liczebność. "Gdyby rzetelnie przeliczyć miejsca w prezydiach, mogłoby się okazać, że część z tych zajmowanych przez Kukiz'15 powinna trafić do najsilniejszych klubów" - mówi.

