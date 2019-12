Jestem pewny, że do zmiany Ustawy Zasadniczej nie dojdzie - powiedział poniedziałkowemu "Naszemu Dziennikowi" senator PiS Jan Maria Jackowski, pytany o sprawę szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.

Zdjęcie Jan Maria Jackowski /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

"Może wystarczą jedynie zmiany ustawowe zgodne z konstytucją. W tej chwili nie złożono żadnego projektu zmian. Nikt - w sposób oficjalny - nie przedstawił możliwości rozwiązania tej sprawy. Wszystko to domysły dziennikarskie. Liczę na to, że Marian Banaś sam podejmie decyzję, która nie będzie wymagała zmian w prawie" - powiedział senator PiS, pytany o to, czy czeka nas zmiana konstytucji w związku ze sprawą szefa NIK.

Reklama

Jackowski odniósł się w rozmowie do uwagi, że jeśli Banaś ustąpi, to wybór nowego prezesa NIK będzie musiał być uzgodniony z opozycją, co może nie być takie proste. "Słuszna uwaga. W procedurze powoływania prezesa NIK Senat odgrywa znaczącą rolę, a tam nie my rozdajemy karty. Przedstawiona kandydatura musi uzyskać poparcie większości senatorów. Nic nie wskazuje na to, aby rząd mógł przepchnąć swojego dowolnego kandydata" - zauważył polityk.

Jak wskazał "tutaj wchodzimy na drogę negocjacji, rozmów i ustalania nazwiska osoby, która będzie do zaakceptowania przez część opozycji". "Być może, w związku z powyższym, zostaną powierzone obowiązki prezesa jednemu z wiceprezesów" - ocenił Jackowski.