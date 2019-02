"Żaden dotychczasowy prezes TVP nie miał tak mocnej pozycji jak Kurski. Można ją porównać z pozycją prezesa Radiokomitetu za Gierka. Kurski przekonał Jarosława Kaczyńskiego, że telewizja jest jedynym gwarantem sukcesu politycznego PiS" - uważa Juliusz Braun, były prezes TVP, dziś członek Rady Mediów Narodowych. Jak powiedział w wywiadzie dla "Faktu", Kurski jest bezpieczny, póki Kaczyński mu wierzy.

Zdjęcie Juliusz Braun /Jacek Dominski/REPORTER /Reporter

Braun odniósł się też do projektu ustawy, zakładającej ponad 1,2 mld rekompensaty za zwolnienia abonamentowe. Jego zdaniem, to "miliard złotych nagrody od PiS dla Telewizji Polskiej za wzorową służbę dla obecnych władz"."Nigdy TVP nie miała tyle pieniędzy z abonamentu, więc spodziewam się, że prezes Jacek Kurski odtrąbi kolejny sukces" - powiedział Braun.

Reklama

Rozmówca "Faktu" zwraca też uwagę na wyjątkowo wysokie dotowanie TVP przez państwo. "Kurski jest prezesem od 3 lat. Abonament przez te 3 lata wyniósł łącznie powyżej 1 mld zł, Telewizja Polska dostała też 800 mln zł rekompensaty za abonament, dodatkowo mamy rządowy kredyt przyznany przez premier Beatę Szydło w wysokości 350 mln zł, który już wykorzystano. I to nam daje razem ok. 2,5 mld zł. W tym roku TVP ma dostać kolejny miliard, co razem z abonamentem za 2019 rok daje 4 mld zł " - wylicza. Jak mówi, "przenigdy nie było takiego dotowania TVP przez państwo".

Braun zauważa także, że w Polsce istnieje duży problem z płaceniem abonamentu, choć wynosi on 22,70 zł miesięcznie. "Wiele osób uznało, że to pozostałość komuny. Dziś mało kto rejestruje nowe odbiorniki" - tłumaczy i dodaje, że teraz "doszło dramatyczne załamanie zaufania Polaków do wiarygodności TVP".

więcej w Fakcie.