Kto powinien dostać trzynastą emeryturę? Sondaż dla "SE"

Rząd PiS - według zapowiedzi - przyzna specjalny dodatek, tzw. trzynastkę, wszystkim emerytom i rencistom. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że nie będzie to wypłata jednorazowa - "trzynastka" ma być kontynuowana w kolejnych latach. Co o tym pomyśle sądzą Polacy?

Premier Morawiecki w piątkowym wywiadzie zadeklarował , że trzynasta emerytura to nie "jednorazowy strzał". "Program 'Emerytura plus' będziemy kontynuować w kolejnej kadencji, jeśli wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia" - zapowiedział.

Tymczasem z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że 39 proc. ankietowanych popiera przyznanie dodatku, ale tylko dla tych seniorów, którzy dostają mniej niż 2 tys. zł emerytury.



33 proc. badanych uważa, że "trzynastkę" powinni dostać wszyscy emeryci. Z kolei 9 proc. odpowiedziało, że świadczenie powinni otrzymać tylko ci seniorzy, którzy nie przekraczają progu 3 tys. zł.

Zdania w tej sprawie nie ma 6 proc. ankietowanych, a 13 proc. uważa, że specjalny dodatek nie należy się nikomu.



