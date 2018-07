Lech Wałęsa w "Rz": Wybiorę się do Kaczyńskiego

- Głównym sprawcą obecnych nieszczęść Polski jest Jarosław Kaczyński. Kiedy stanę na wiecu poproszę, żeby policja dowiozła go na wiec, żebyśmy publicznie porozmawiali - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Lech Wałęsa.

Były prezydent pojawił się wczoraj na ulicach Gdańska, by publicznie zaprotestować przeciwko zmianom w Sądzie Najwyższym. Oświadczył, że zamierza "zdecydowanie stanąć do walki". W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powtórzył te słowa.

- Głównym sprawcą obecnych nieszczęść Polski jest Jarosław Kaczyński. Kiedy stanę na wiecu poproszę, żeby policja dowiozła go na wiec, żebyśmy publicznie porozmawiali - mówi Wałęsa.



- Jeśli go nie dowiezie, to ja wybiorę się do Kaczyńskiego. Będę starał się go przekonać, żeby przestał szkodzić Polsce. Taki jest mój cel - dodał.



Były prezydent odniósł się także do głośnej sprawy posiadania przez niego broni. Przyznał, że ma zezwolenie na broń, a także w jego prywatnej kolekcji znajduje się kilka sztuk broni, które otrzymał w prezencie.



