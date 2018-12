"Kamila Gasiuk-Pihowicz powinna być lojalna wobec członków partii i wszystkich posłów. Odpowiada za siłę Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej, a nie tylko za własną wygodną pozycję. Jeśli jednak chce się zachowywać tak jak na Śląsku Wojciech Kałuża, to bierze to sobie na głowę" - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer / Jakub Kamiński /PAP

W środę siedmiu posłów, w tym m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, odeszli z klubu parlamentarnego Nowoczesnej i dołączyli do PO. Katarzyna Lubnauer była przeciwna łączeniu klubów obu partii.

Pytana przez "Rzeczpospolitą", czy utrata posłów oznacza "coraz bliższy koniec Nowoczesnej", odpowiada, że "sytuacja jest dynamiczna".

Lubnauer podkreśla, że "większość posłów nie chce wspólnego klubu" z PO. "Chcemy ścisłej współpracy Nowoczesnej z PO, ale nie utraty podmiotowości" - zaznacza.



Na pytanie, czy Nowoczesna dotrwa do końca kadencji w Sejmie, Lubnauer odpowiada: "Gdybyśmy nie dotrwali, to byłby koniec Koalicji Obywatelskiej. Nie ma koalicji bez współkoalicjanta. Zmiana nazwy klubu nie pomoże. Pozostaje wtedy goła Platforma Obywatelska".



Liderka partii jest zdania, że posłowie odeszli z .N bo "źle pojmują budowę i sens istnienia Koalicji Obywatelskiej. Liczą też, że wtopienie się w PO pomoże im w osobistej karierze".



"Kamila (Gasiuk-Pihowicz - red.) to polityk wiecowy, ale w kuluarach daje się ogrywać" - mówi Lubnauer o byłej już szefowej klubu Nowoczesnej.



