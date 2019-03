Według Marka Suskiego z PiS nauczyciele dyplomowani zarabiają prawie tyle samo co posłowie – pisze gazeta.

Zdjęcie Marek Suski: Nieduża różnica między uposażeniem posła a nauczyciela /Paweł Wisniewski /East News

"Skandaliczne słowa Suskiego o nauczycielach!" - w ten sposób "Super Express" komentuje wypowiedź Marka Suskiego dotyczącego uposażenia nauczycieli. Co takiego powiedział polityk PiS?

"Posłowie mają osiem tysięcy zł brutto pensji podstawowej [do tego dieta ponad dwa tysiące zł - red.], więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem pięć tysięcy zł brutto, to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem" - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".

"Suski najpewniej tą wypowiedzią rozjuszy tysiące nauczycieli, którzy zarabiają często gorzej niż kasjerki w supermarkecie" - komentuje gazeta i cytuje Sławomira Broniarza, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, który słowa Suskiego określił mianem "skandalicznych".

"Nauczyciel dyplomowany nie zarabia ponad pięć tysięcy zł brutto i daleko mu do wynagrodzenia posła! Który to nauczyciel tyle zarabia według Marka Suskiego?!" - pyta Broniarz.

