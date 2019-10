Marta Morawiecka dla "Super Expressu": To Wałęsa zdradził

"Były prezydent nie oszuka prawdy. Bo to on porzucił wartości, zdradził ideały, zdradził przyjaciół, zdradził sprawę" - komentuje w rozmowie z "Super Expressem" słowa Lecha Wałęsy o Kornelu Morawieckim córka marszałka seniora, Marta Morawiecka.

Słowa Wałęsy podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, wywołały burzę. Były prezydent, wspominając zmarłego Kornela Morawieckiego, powiedział: "Co oni z niego robią? - bohatera. A on w środku - stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron - a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda". Zapewnił przy tym, że Morawieckiemu wybaczył.

Wypowiedź tę komentowało wielu polityków, w tym jego syn, Jarosław. "Jest czas i miejsce na pewne słowa. To nie był dobry moment, by określać pewne rzeczy w taki sposób. To był błąd ojca" - stwierdził.

Do wypowiedzi byłego prezydenta odniósł się również sam premier, Mateusz Morawiecki.

"Słowa Wałęsy więcej świadczą o nim samym, a nic nie mówią o moim ojcu" - powiedział w niedzielę w telewizji wPolsce.pl premier Mateusz Morawiecki.

We wtorkowym wydaniu "Super Expressu" czytamy z kolei wypowiedź córki zmarłego marszałka seniora, Marty Morawieckiej.

"Wałęsa atakiem na mojego tatę sam sobie wystawia świadectwo. Zatracił wszelką miarę i sam powinien przyznać się do swojej przeszłości. Były prezydent nie oszuka prawdy. Bo to on porzucił wartości, zdradził ideały, zdradził przyjaciół, zdradził sprawę" - zaznaczyła w rozmowie z dziennikiem.

Do słów ojca kolejny raz odniósł się także jego syn. "Mój ojciec nie musi przepraszać za swoje słowa. Niefortunne było tylko, że to wydarzyło się dzień po pogrzebie i ubolewam nad tym, że siła przekazu z konwencji KO została zdominowana przez słowa ojca o Kornelu Morawieckim" - powiedział.

