Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister infrastruktury, w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" roztacza wizję budowy Centralnego Portu Lotniczego, powstania nowego ogromnego miasta wokół inwestycji oraz rewolucji na kolei.

Zdjęcie Mikołaj Wild / MAREK WISNIEWSKI /Agencja FORUM

Wild zapowiada, że w centrum Polski powstanie "największe lotnisko w tej części Europy, ogromne powierzchnią miasto i wreszcie sieć kolei, jakich nie budowało się w Polsce od czasów zaborów". "To będzie znacznie więcej niż Gdynia" - przekonuje rozmówca Roberta Mazurka.



Wiceminister obiecuje, że pierwszy samolot z CPK wystartuje najpóźniej za 10 lat. "W pierwszym etapie to będzie europejski średniak, obsługujący do 40 mln pasażerów rocznie (...). Ale ponieważ budujemy to lotnisko poza miastem, to będzie mogło rozwinąć się tak, by obsłużyć nawet do 100 mln" - zapewnia.



W wywiadzie dla "DGP" Wild ogłasza też "rewolucję w polskich kolejach". "W zasadzie z każdego większego polskiego miasta będzie można dojechać na lotnisko Solidarność w maksimum dwie i pół godziny" - obiecuje.



"Chcemy wyrysować kolej na nowo" - dodaje.



"Zaczniemy od budowy 1,6 tys. km zupełnie nowych tras kolejowych. To będzie absolutny przełom, bo teraz mamy 17 tys. km tras" - mówi Wild i wyjaśnia, że ma to polegać na zintegrowaniu tras.



Trzecim elementem rządowego projektu ma być budowa "nowoczesnego miasta" wokół CPK. "To będzie wielka operacja urbanistyczna, na nieznaną w Polsce skalę" - mówi Wild.

Minister zapowiada, że nowa przestrzeń powstanie w "czworokącie Żyrardów - Sochaczew - Błonie - Grodzisk".



Więcej w "Dzienniku Gazecie Prawnej".