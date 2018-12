Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Piotrem Zarembą opowiada o związkach z politykami Platformy Obywatelskiej i tłumaczy się z nagrań w restauracji "Sowa i przyjaciele".

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawna" premier Morawiecki przyznał, że w okresie rządów PO-PSL otrzymał propozycję objęcie resortu finansów.

"Poważna propozycja objęcia funkcji po ministrze Jacku Rostowskim rzeczywiście padła. Nie przyjąłem jej. A przecież nie było wiadomo, że Donald Tusk wyjedzie do Brukseli, a Platforma tąpnie. Proszę sobie popatrzeć na ówczesne sondaże. Po prostu nie chciałem być w tamtym rządzie. (...) Nie odpowiadała mi filozofia 'nicnierobienia'. Brak reform społecznych, zapaść instytucji bez realnej możliwości wpływania na ich naprawę" - powiedział.

Szef gabinetu dodał, że spotkał się wówczas z Jarosławem Kaczyńskim i poinformował go o propozycji PO. Jak zdradził, szef PiS "bardzo się cieszył" z odrzucenia przez Morawieckiego oferty.

"Kaczyński niczego mi nie obiecywał"

Premier zarzeka się, że wówczas nie zapadły żadne ustalenia z Kaczyńskim w kwestii wejścia Morawieckiego do PiS. "Miałem ogólne poczucie, że chcę wejść do polityki. Z tą myślą szedłem do pracy w bankowości. Chciałem być w ekipie naprawy Polski, likwidowania patologii III RP. Ale przecież trudno było przewidzieć wygraną PiS w 2015 roku. Jarosław Kaczyński niczego mi nie obiecywał. Skłamałbym, że nie widziałem siebie w przyszłym rządzie PiS" - powiedział "Dziennikowi Gazecie Prawnej".

Morawiecki skomentował również nagarną w restauracji "Sowa i przyjaciele" rozmowę z byłym ministrem skarbu Aleksandrem Gradem. "On dla mnie nic nie zrobił. Jako prezes banku spotykałem go, ale tak naprawdę nie znałem. Powtarzam: unikałem problemu, nie chciałem być nieuprzejmy. I nic z tego potem nie wynikło" - podkreśla.

Premier przyznał natomiast, że był współautorem programu politycznego PiS w 2014 roku. "Rozdział gospodarczy to w dużej mierze moje propozycje, choć oczywiście decyzje podejmował Jarosław Kaczyński wraz z kierownictwem politycznym. W tematyce gospodarczej poruszałem też sprawy uszczelnienia systemu podatkowego i szczegółowe propozycje, jak to zrobić. Znałem też inne części programu i bardzo mi się podobał" - powiedział.

