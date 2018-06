Olszewski dla "SE": Bez Kaczyńskiego PiS się rozpadnie

Jarosław Kaczyński to jedyny polityk, który spaja PiS i cały obóz Zjednoczonej Prawicy. Bez z niego PiS może się rozpaść - ocenia w rozmowie z "Super Expressem" były premier Jan Olszewski.

W ostatnim sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" 56 proc. ankietowanych wyborców PiS chciałoby, aby Jarosław Kaczyński przestał rządzić partią. Jednocześnie 45 proc. badanych wskazało na następcę Mateusza Morawieckiego, a 20 proc. - Beatę Szydło.



Były premier Jan Olszewski uważa jednak, że PiS bez Jarosława Kaczyńskiego rozpadnie się.



"Mam nadzieję, że Kaczyński będzie jeszcze długo rządził partią. I na polityczną emeryturę się nie wybierze. Bez niego formacja może ulec rozpadowi" - mówi w rozmowie z "Super Expressem" Olszewski.



Przypomina też, jak w latach 90. Kaczyński zwrócił się do niego, by mógł startować z list Ruchu Odbudowy Polski do Sejmu.



"Zgodziłem się. Uważałem wtedy, że Kaczyński jest przyszłością polityczną w Polsce i wielką, ważną indywidualnością polityczną. Stwarzał nadzieję do odegrania wielkiej roli w przyszłości Polski. I taką rolę odgrywa do dziś" - podkreśla Olszewski.



Jednak zdaniem byłego premiera, prezes PiS szuka już swojego następcy. "Sądzę, że osobą, którą widzi w tej roli, może być Mateusz Morawiecki" - dodaje.



