Oświatowy okrągły stół. "Rz": Jakich zmian wymaga polska szkoła

"Rzeczpospolita" proponuje tematy do dyskusji przy oświatowym okrągłym stole. Nie powinna się ona ograniczać do wynagrodzeń nauczycieli. Trzeba dostosować szkoły do nowych czasów - czytamy w czwartkowym wydaniu.

"W całym kraju odbywają się demonstracje poparcia dla strajku nauczycieli i niezgody na to, jak funkcjonuje szkoła w Polsce. Niezadowoleni są nie tylko słabo opłacani nauczyciele, ale też rodzice, uczniowie czy samorządowcy" - czytamy w artykule.



Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty podkreślił w rozmowie z "Rz", że sukcesem strajku jest kwestia rozpoczęcia dyskusji o potrzebach zmian w oświacie.

"Bez pieniędzy niewiele da się zrobić" - powiedział z kolei Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, który zaznaczył w rozmowie z "Rz", że powinno być więcej czasu na dodatkowe działania w tej kwestii.

"Szacuje się, że z podstawy programowej należy usunąć ok. 30 proc. - Obecnie system kształcenia koncentruje się na nieefektywnych egzaminach. Nauczyciele nastawieni są na realizację programu i na testy, bo z tego są rozliczani. Niekorzystnym efektem ubocznym są prace domowe i rozbudowana sieć korepetycji - tłumaczy Wojciech Gawlik z fundacji Edu-Klaster działającej na rzecz zmian w oświacie" - czytamy dalej.

Jak podaje "Rz", do głównych tematów oświatowego okrągłego stołu należy kwestia - wobec nauczycieli: zmiany wynagrodzeń, podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela, zwiększenie pensum, wzrost nakładów na oświatę, reforma systemu finansowania oraz większa autonomia szkół i nauczycieli.

Do tematów dotyczących uczniów należą z kolei: odchudzenie podstawy programowej, mniej nauki pamięciowej, zmiana systemu oceniania, likwidacja końcowych egzaminów, ograniczenie prac domowych oraz likwidacja systemu korepetycji.