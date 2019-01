Piotr Duda dla "Rzeczpospolitej": Trzeba uderzyć ręką w stół

"Rządzący muszą się zastanowić nad tym, jaką chcą przyjąć formułę rozmów ze stroną społeczną. To, co się dzieje obecnie, uważam za niedopuszczalne" - powiedział w wywiadzie dla wtorkowej "Rzeczpospolitej" przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda.

Zdjęcie Przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda /Wojciech Stóżyk /Reporter

"Jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to w większości spraw słowa dotrzymała. Dlatego nie rozumiem problemów z podwyżkami dla budżetówki" - powiedział "Rzeczpospolitej" Piotr Duda.

Odniósł się w wywiadzie do przekształcenia NSZZ "Solidarność" w komitet protestacyjno-strajkowy. Jak zaznaczył, ma nadzieję, że to "da do myślenia rządzącym".

"Po trzech latach rządów Zjednoczonej Prawicy zaczynamy obserwować, że ci, którzy prowadzą dialog merytoryczny, czy to w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego, czy to w Radzie Dialogu Społecznego (RDS), nie uzyskują nic, a ci, którzy stawiają na protesty, zyskują podwyżki i uprawnienia" - powiedział.

Szef "S" doprecyzował, że ma na myśli m.in. pielęgniarki i policjantów, którzy - jak mówił - "dostali wszystko albo prawie wszystko, czego się domagali". "Rolnicy po półgodzinie blokady drogi załatwiają bezpośrednio z ministrem sprawy, których nie można było rozwiązać przez ostatnie trzy lata" - powiedział.

"Dlatego rządzący muszą się zastanowić nad tym, jaką chcą przyjąć formułę rozmów ze stroną społeczną. Bo to, co się dzieje obecnie, uważam za niedopuszczalne" - podkreślił Piotr Duda. "Nie po to zbudowaliśmy z poprzednim rządem platformę dialogu, jaką jest RDS, żeby z niej nie korzystać i negocjacje przenosić na ulicę. Trzeba uderzyć ręką w stół" - dodał.