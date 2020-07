​PiS planuje podział Mazowsza? W kuluarach zawrzało

Podział Mazowsza na dwa województwa i nowe wybory jesienią? Jak wynika z ustaleń "DGP", partia rządząca szykuje się do takiego scenariusza. Dłużna nie pozostaje także opozycja, w której zawrzało po ujawnieniu planów PiS.

Temat podziału Mazowsza, w którym stolica stanowić będzie osobną całość wraca jak bumerang niemal każdego roku. W minioną środę (22 lipca) "Dziennik Gazeta Prawna" ujawnił jednak, że projekt ustawy w tej sprawie już jest i niebawem zobaczymy go w Sejmie.

W praktyce oznacza to rozpisanie nowych wyborów do sejmików w dwóch województwach, co miałoby się wydarzyć już jesienią.

Nacisk na PSL?

Jak z kolei informuje piątkowa "Rzeczpospolita" , w kuluarach zawrzało.

Politycy PSL, którzy aktualnie mają swoje przedstawicielstwo we władzach Mazowsza (w sejmiku rządzi koalicja PO-PSL, marszałkiem jest wpływowy polityk ludowców Adam Struzik - przyp. red.) uważają, że działania PiS to nacisk na ich partię.

W jakim celu PiS naciska na PSL? Zdaniem opozycyjnych polityków chodzi o to, by ludowcy zgodzili się na współpracę z PiS, m.in. w Senacie, czy w sejmikach innych województw.

