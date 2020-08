Podwyżki dla polityków. "Fakt": Głosowali za, chociaż się nie przepracowują

Wśród głosujących za podwyższeniem wynagrodzeń dla parlamentarzystów byli m.in. Tadeusz Zwiefka (KO), Paweł Zalewski (KO), Przemysław Czarnecki (PiS) i Władysław Teofil-Bartoszewski (PSL-Kukiz’15). Jak zwraca uwagę "Fakt", są to posłowie, którzy się nie przepracowują - w Sejmie występują rzadko i nie zgłaszają interpelacji.

"Fakt" wyliczył, że w przypadku Tadeusza Zwiefki z KO jest to zero wystąpień i dwie interpelacje, w przypadku Pawła Zalewskiego i Władysława Teofila-Bartoszewskiego na odwrót - dwa wystąpienia i zero interpelacji. Poseł PiS Przemysław Czarnecki zanotował jedno wystąpienie i zero interpelacji.

Posłowie w rozmowie z dziennikiem usprawiedliwiają się pracą w komisjach lub regionach.

"Jestem aktywnym posłem w komisji spraw zagranicznych" - tłumaczy np. Zalewski. Z kolei Czarnecki zauważa: "Jako poseł partii rządzącej, jak mam jakiekolwiek pytanie do ministrów, nie muszę zwracać się do nich w sposób oficjalny, ale drogą partyjną".

Przypomnijmy, że projekt podwyżek, po oburzeniu opinii publicznej, upadł w Senacie stosunkiem głosów 48:45.

Z ostatniego sondażu SW Research dla portalu rp.pl wynika, że przeciwko większym wynagrodzeniom dla polityków jest 74,8 proc. Polaków.

