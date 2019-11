Połamał krzyż w kościele. Zostanie uniewinniony

Oskarżony, który połamał krzyż w kościele, został uniewinniony przez sąd - informuje we wtorkowym wydaniu "Nasz Dziennik". Prokuratura będzie się odwoływać.

Zdjęcie Krzyż, zdjęcie ilustracyjne z kościoła na Pęksowym Brzysku /Piotr Guzik /Agencja FORUM

Jak czytamy, Sąd Rejowy w Kwidzynie uniewinnił Wiesława K., który był oskarżony o obrazę uczuć religijnych. Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie nie zgadza się z tym wyrokiem i zapowiada wniesienie do sądu apelacji.

"Czekamy na sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku" - powiedział "Naszemu Dziennikowi" prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Liczy, że prokuratorzy uzyskają je w ciągu kilku tygodni.

Do aktu profanacji doszło 3 maja tego roku w Kwidzynie w kruchcie konkatedry pw. św. Jana Ewangelisty. Jak informuje prokuratura, oskarżony "znieważył przedmiot czci religijnej w postaci krzyża z postacią ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, zdejmując krzyż ze ściany i łamiąc go". W ocenie śledczych, do obrazy uczuć religijnych doszło również poprzez wlanie "do kropielnicy nieustalonej substancji".