Mogę zapewnić, że 13-ta emerytura to nie jest "jednorazowy strzał"; program "Emerytura plus" będziemy kontynuować w kolejnej kadencji, jeśli wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla piątkowego "Super Expressu".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Emmanuel Dunand/AFP /East News

W rozmowie zauważono, że emeryci "zachodzą w głowę", czy trzynasta emerytura będzie jednorazowym gestem czy stałym elementem systemu.

"Mogę zapewnić, że to nie jest jednorazowy strzał. Program "Emerytura plus" będziemy kontynuować w kolejnej kadencji. Jeśli, oczywiście, wybory nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia. A wiarygodność to nasz znak firmowy" - powiedział premier.

Na pytanie, dlaczego programu nie było w poprzednim roku, Morawiecki odparł: "z tego samego powodu, dlaczego nie było 500 plus na każde dziecko".

"Zaklejanie ogromnych dziur w budżecie po PO"

"Otóż zaklejenie ogromnych dziur w budżecie po rządach PO wymagało olbrzymiej pracy. Wygraliśmy z mafiami vatowskimi i teraz dopiero widzimy, jak się zamknął księgowo poprzedni rok, jakie są wpływy z podatków w styczniu i lutym. Wiemy po prostu, na co możemy sobie pozwolić" - podkreślił.

Pytany o to, na jakie pieniądze mogą liczyć osoby, które nie wypracowały pełnej emerytury, premier odparł, że będzie to "dokładnie taka sama kwota", jak w przypadku innych emerytów. "Różnicowanie polskich seniorów, oprócz wymiaru społecznego, byłoby kosztowne ze względu na biurokrację, która by temu towarzyszyła" - dodał.

Dopytywany, czy rozważane jest zwolnienie emerytów z podatku dochodowego, Morawiecki zauważył w odpowiedzi, że "ulżyć emerytom możemy albo zwalniając z podatku PIT, albo zwiększając kwotę wolną od podatku, albo - tak jak to robimy - przekazując im raz do roku dodatkową emeryturę".

"Na cokolwiek byśmy się zdecydowali, korzyści dla emerytów i koszt dla budżetu są wielomiliardowe. My uznaliśmy, że najlepiej będzie pieniądze przekazać seniorom w postaci programu 'Emerytura plus'" - powiedział premier.