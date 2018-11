Wojciech Cieśla z tygodnika "Newsweek Polska" dostał wczoraj wezwanie do stawienia się dziś na przesłuchanie do Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Rejonowej Policji. Chodzi o artykuł o Mariuszu Muszyńskim, wiceprezesie Trybunału Konstytucyjnego.

W opublikowanym w sierpniu tego roku w "Newsweeku" artykule "Dubler" Cieśla przedstawił sylwetkę Muszyńskiego, który w 2015 roku dzięki PiS został sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Z jakiego powodu dziennikarz został wezwany na policję?

Jak napisano w wezwaniu dostarczonym Cieśli, dochodzenie policji, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dotyczy publikacji artykułu "bez zgody osoby zainteresowanej".

Policja nie udziela szczegółowych informacji na temat tego wezwania.

Dominika Bychawska-Siniarska z zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oceniła w rozmowie z "Press", że nigdy nie spotkała się z tak kuriozalnym wezwaniem.



"Nie ma do niego żadnych podstaw prawnych. Dziennikarze mają nie tylko prawo, ale i obowiązek pisania o osobach publicznych, nie potrzebują na to żadnej zgody. Stawianie dziennikarzowi takiego zarzutu jest absurdalne. To nieuzasadnione uruchamianie aparatu prawa i wygląda na próbę tłumienia krytyki prasowej" - mówi.