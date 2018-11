Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmierza do tego, żeby uzyskać wypowiedź TK wprost; powinna ona stanowić odpowiedź na zarzuty i wzmocnić pozycję KRS - mówi w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przewodniczący Rady Leszek Mazur.

Zdjęcie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur /Stanisław Kowalczuk /East News

Pytany, co skłoniło Radę do tego, by wysłać wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o KRS, Mazur odparł w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że jego zdaniem była to "rosnąca kontestacja pozycji Rady". "Od wielu miesięcy podważa się konstytucyjność Rady ze względu na sposób powołania jej członków. Teraz, kiedy Naczelny Sąd Administracyjny nie skierował pytania prawnego do TK w tej sprawie, tylko wysłał je do sądu europejskiego, Rada uznała, że powinna to zrobić sama" - powiedział.

Reklama

Na pytanie, czy nie wystarczy, że w tej sprawie wypowie się TSUE, Mazur odparł, że zdaniem Rady nie jest to wystarczające. "Nasza skarga zmierza do tego, żeby uzyskać wypowiedź TK wprost. Taka wypowiedź powinna stanowić odpowiedź na zarzuty i wzmocnić pozycję Krajowej Rady Sądownictwa" - ocenił Mazur.

Jak podkreślił, Rada jest przeświadczona, że działa zgodnie z konstytucją. "Ja zresztą wstrzymałem się od głosu podczas decydowania o skierowaniu wniosku do Trybunału. To wyraz dylematu, przed którym stanąłem. Mam świadomość, jak wygląda konstrukcja skargi konstytucyjnej. Czym innym jest zadać pytanie, a czym innym kwestionować konstytucyjność konkretnych przepisów" - powiedział w wywiadzie Mazur.

"Myślę, że dla opinii publicznej decyzja Rady może być niezrozumiała, żeby nie powiedzieć: myląca. Mogą sobie pomyśleć tak: wszystkich przekonują, że działają zgodnie z konstytucją, a sami podważają konstytucyjność swojego bytu" - czytamy.

Szef KRS dodał, że w sprawie wniosku do TK od głosu wstrzymała się trójka sędziów.

Więcej w "Rzeczpospolitej".