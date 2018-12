"Puls Biznesu": Nowa posada byłego rzecznika PiS

Kolejny głośny transfer z udziałem byłego posła i rzecznika PiS Marcina Mastalerka. Według ustaleń "Pulsu Biznesu" w środę Mastalerek został wiceprezesem Ekstraklasy - czytamy w czwartkowym wydaniu dziennika.

Zdjęcie "Puls Biznesu": Marcin Mastalerek zagra w Ekstraklasie /Mateusz Jagielski /East News

Jak podaje gazeta, Mastalerek jako wiceprezes Ekstraklasy - organizacji zrzeszającej kluby piłkarskie najwyższego szczebla rozgrywek - będzie odpowiadał za wizerunek, komunikację, marketing i sponsoring.

"Jego głównym zadaniem ma być poprawa wizerunku Ekstraklasy, w tym przełamanie negatywnych skojarzeń i stereotypów, co ma się przełożyć na przyciągnięcie kibiców i sponsorów" - wskazuje "PB".



"Marcin Mastalerek z Ekstraklasą łączony był od momentu odejścia z Orlenu, ale według ustaleń 'PB', nie dochodziło do głosowania, aż do teraz, gdy rada nadzorcza uznała, że musi wzmocnić zarząd" - dodaje dziennik.