"Rz": Aborcja w Polsce pod specjalnym nadzorem

Legalna aborcja w Polsce znalazła się pod specjalnym nadzorem Komitetu Ministrów Rady Europy - czytamy na łamach dzisiejszej "Rzeczpospolitej" w artykule Agaty Szypulskiej, specjalistki w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Komitet Ministrów Rady Europy ocenia, że ograniczona dostępność legalnego przerywania ciąży w Polsce jest problemem o charakterze systemowym. Jak podaje autorka, Komitet niedawno ponownie sprawdzał, co zrobił polski rząd, aby zapewnić należne świadczenia kobietom domagającym się badań prenatalnych lub legalnej aborcji.

"Zniecierpliwiony brakiem postępów, Komitet zdecydował o tzw. wzmożonym nadzorze nad wykonaniem przez Polskę dwóch orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tego rodzaju sprawach" - czytamy.



Komitet sprawdza, czy Polska w pełni wykonała orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w trzech głośnych sprawach, gdzie stwierdzono, że odmawianie pacjentkom dostępu do legalnych świadczeń (w dwóch przypadkach przerwania ciąży, raz badań prenatalnych) było niedozwoloną ingerencją państwa w ich życie prywatne. Chodzi głównie o to, czy poza wypłaceniem odszkodowania pokrzywdzonym, nad Wisłą przyjęto rozwiązania, które zapobiegną podobnym naruszeniom w przyszłości. Komitet - opierając się na opinii RPO i organizacji pozarządowych - uznał, że "możliwość wyegzekwowania legalnej aborcji pozostaje w rażącym rozdźwięku z gwarancjami polskiego prawa" - czytamy w "Rz".



Decyzją Komitetu dwie sprawy przeciwko Polsce przesunięto do procedury wzmożonego nadzoru. Chodzi o skargę w sprawie odmówienia legalnej aborcji matce dwójki dzieci obawiającej się, że obciążenia związane z donoszeniem kolejnej ciąży pozbawią ją wzroku (Tysiąc przeciwko Polsce, wyrok z 20 marca 2007 r.) oraz skargę kobiety w trzeciej ciąży, której mimo podejrzeń wady płodu wielokrotnie odmówiono badań prenatalnych (R.R. przeciwko Polsce, wyrok z 26 maja 2011 r.).

To - zdaniem Agaty Szypulskiej - jednoznaczny sygnał, że wyczerpała się cierpliwości Komitetu, który wezwał do niezwłocznego wdrożenia reform i przedstawienia informacji o postępach do końca czerwca 2019 r.



