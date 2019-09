"Rz": Banaś zaostrzył przepisy, a sam ma z nimi kłopoty

Gdy obecny szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś stał na czele Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzono restrykcyjny przepis, który pozwala ukarać pięcioma latami więzienia funkcjonariuszy celno-skarbowych za podanie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Dziś autor tych zmian ma problem z własnymi oświadczeniami - podaje "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w artykule Grażyny Zawadki i Izabeli Kacprzak, nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzająca surowe kary za podanie nieprawdy o posiadanym majątku, weszła w życie 2 stycznia tego roku.



Jej art. 278 mówi, że kto, będąc obowiązanym do złożenia oświadczenia majątkowego, podaje w nim nieprawdę, "podlega karze pozbawienia wolności do lat 5", a za "wypadek mniejszej wagi" grozi grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności do roku.

Nowelizacja ta wprowadziła też zaskakująca zmianę - jak zauważa "Rz", sprzeczną z zapowiedzią transparentności. Nie przewiduje ona obowiązku publikacji oświadczeń majątkowych osób "pełniących funkcje organu" - czyli szefa KAS, naczelników urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej.

Niejasności z oświadczeniem majątkowym Banasia

W sobotę w reportażu Superwizjera TVN pt. "Pancerny Marian i pokoje na godziny" poinformowano, że nowy szef NIK wpisał do oświadczenia majątkowego m.in. kamienicę położoną w krakowskiej dzielnicy Podgórze, w której mieści się niewielki pensjonat, oferujący gościom pokoje na godziny.

Według "Superwizjera", w 2016 r. Banaś zadeklarował, że sprzeda kamienicę, ale nigdy do tego nie doszło. W dokumentach sądowych odnotowano tylko przedwstępną umowę.



Jak podano, niedoszłym nabywcą jest 30-letni Dawid O., który jednocześnie prowadzi w kamienicy pensjonat. Według autorów materiału, Banaś nie wpisał do oświadczenia informacji o zabezpieczeniu na hipotece tej kamienicy dla kredytu na kwotę ponad 2,6 mln zł przyznanego przez Bank Ochrony Środowiska firmie, w której pracował jego syn.



Wątpliwości budzi też suma, jaką Banaś ma uzyskiwać z wynajmu dwóch mieszkań i kamienicy - tylko około 5 tys. zł na miesiąc. Banaś tłumaczył później, że niski czynsz z wynajmu tym, że "przy rozliczeniu (sprzedaży kamienicy Dawidowi O.) cena miała zostać wyrównana".

